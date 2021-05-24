В Британии раскрыли детали секретного плана Черчилля против СССР

В документе CAB 120/691 указано, что спустя несколько дней после взятия Берлина советской армией премьер-министр королевства Уинстон Черчилль велел Объединенному штабу планирования подготовить операцию «Немыслимое» (Operation «Unthinkable»).

В мае 1945 года Великобритания разработала план военной операции против СССР. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива.

Согласно этой операции, западные союзники в течение двух месяцев после капитуляции гитлеровской Германии должны были вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР.

По данным издания, Советскому Союзу хотели навязать «волю США и Британской империи». Наступление должен был возглавить бывший командующий Королевской артиллерией и бригадный генерал Джеффри Томпсон, который хотел начать кампанию 1 июля 1945 года.

Черчилль часто сожалел о том, что план наступления на Советский Союз не был реализован. Он считал, что в 1945 году можно было предотвратить третью мировую войну. По мнению Черчилля, Красная армия с того момента становилась всё сильнее и могла начать наступление на Европу в любое время.

По данным The Telegraph, документ с конкретными деталями операции Unthinkable до сих пор лежит в папке с названием «Россия: угроза западной цивилизации» со штампом «совершенно секретно».