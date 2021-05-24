Милли Меджлис принял законопроект о Шуше
Милли Меджлис Азербайджана на своем пленарном заседании 25 мая обсудил и принял в первом чтении законопроект "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана".
Законопроект предусматривает такие вопросы, как создание Государственного заповедника города Шуша и связанного с ним особого фонда.
В соответствии с документом, на территории города предпочтение будет отдаваться экологически чистым видам транспорта.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.