В Азербайджане будут введены COVID-паспорта

В Азербайджане планируется внедрение COVID-паспортов (сертификатов), заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, сообщает haqqin.az.

Помощник президента сказал, что те, кто получил обе дозы вакцины от коронавируса, получат сертификат о вакцинации: "Второй сертификат — это сертификат об иммунитете. Этот сертификат будет предоставлен переболевшим коронавирусом. Эти сертификаты будут называться COVID-паспортами".

"На первом этапе мы планируем применение этих паспортов в рамках посещения спортивных и оздоровительных комплексов, деятельность которых восстановится с 10 июня. В дальнейшем COVID-паспорта позволят гражданам посещать кинотеатры, театры, а также получить другие привилегии", - сказал Шахмар Мовсумов во вторник на брифинге.