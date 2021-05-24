В Москве «заминировали» метро, вокзалы, аэропорты

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Москве всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы «Космос». Специалисты оперативных служб начали проверку объектов, эвакуация людей пока не проводится.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы «Космос»,— сказал представитель экстренных служб РИА Новости.

Различные объекты в России регулярно подвергаются ложному минированию с конца 2019 года.