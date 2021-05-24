Эксперты предупредили об утечке данных миллионов Android-смартфонов

Данные примерно 100 миллионов пользователей Android-устройств были раскрыты из-за ошибки в нескольких популярных приложениях в магазине приложений Google Play. К такому выводу пришли исследователи компании Check Point Software Technologies, которая занимается изучением кибербезопасности, передает РИА Новости.

Как выяснили эксперты, 23 популярных приложения неправильно обрабатывали пользовательские данные из-за недоработанной синхронизации с облачными базами данных. Среди такого софта называются Astro Guru, iFax и Screen Recorder.

Ошибка могла привести к утечке личных данных: номера телефонов, история браузера, местоположение и другому. Слабая защита синхронизации может позволить злоумышленникам даже отправлять фишинговые сообщения пользователю, выдавая себя за разработчика приложения.

Проблема, как замечают исследователи, так и не решена в большинстве приложений. Пользователям же советуют удалить потенциально опасный софт.