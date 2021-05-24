ВС Турции сбили беспилотник террористов в Сирии
Турецкие военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат, предотвратив попытку нападения на базу в зоне проведения операции «Щит Евфрата». Об этом «Анадолу» сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Атаку удалось предотвратить благодаря внимательности турецких военнослужащих и принятым мерам.
Изучив карту на беспилотнике, военные установили место поднятия аппарата в воздух. В результате удара по указанной точке нейтрализован один террорист YPG [сирийское крыло ПКК].