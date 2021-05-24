Госдеп поддержал право Израиля на самозащиту

США полностью поддерживают право Израиля на защиту от ракет из Газы, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Иерусалиме после переговоров с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

"Джозеф Байден дал ясно понять, что США полностью поддерживают право Израиля защищать себя от ракет из Газы", - отметил Блинкен, которого цитирует ТАСС.

По словам Блинкена, США одновременно с этим выступают за соблюдение соглашения о прекращении огня с палестинской группировкой ХАМАС, а также за мирное урегулирование конфликта между Израилем и палестинцами.