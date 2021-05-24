Мэр шведского города стала водителем мусоровоза
56-летняя Энн-Софи Херманссон из города Гётеборг (Швеция) сменила кресло мэра на водительскую кабину мусоровоза. После того как она не смогла переизбраться на второй срок, женщина вспомнила, что у нее есть права на вождение фуры, пишет онлайн-журнал Squeekly.
«Люди продолжают спрашивать меня, какого черта я здесь делаю. Но для меня это хорошее решение, мне же нужно платить за аренду», — говорит Херманссон.
По ее словам, отец всегда советовал ей иметь в жизни запасной план и настаивал на том, чтобы дочь получила права на вождение большегруза. В итоге Херманссон сделала выбор в пользу работы без встреч и телефонных звонков.
О том, как она чувствует себя в новой роли, женщина рассказывает своим подписчикам в Twitter, которых насчитывается 12 тысяч.