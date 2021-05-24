Мэр шведского города стала водителем мусоровоза

56-летняя Энн-Софи Херманссон из города Гётеборг (Швеция) сменила кресло мэра на водительскую кабину мусоровоза. После того как она не смогла переизбраться на второй срок, женщина вспомнила, что у нее есть права на вождение фуры, пишет онлайн-журнал Squeekly.

«Люди продолжают спрашивать меня, какого черта я здесь делаю. Но для меня это хорошее решение, мне же нужно платить за аренду», — говорит Херманссон.