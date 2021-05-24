Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:37

В Мали произошёл новый государственный переворот. Военнослужащие арестовали временного президента страны и премьер-министра и перевезли их на армейскую военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако. Как сообщают источники, президентская гвардия отказалась защитить президента, позволив военным увезти его. Меньше года удалось удержаться у власти тем, кто в августе 2020 года совершил в Мали военный переворот. И меньше года этим господам потребовалось для того, чтобы полностью разочаровать в себе вчерашних горячих сторонников из числа сослуживцев. Африка – она такая.

Тогда, в августе 2020-го, вышедшие на улицы малийцы приветствовали совершивших переворот военных, явно не догадываясь о скором ухудшении своего и без того незавидного материального положения. Даже по африканским меркам Мали – страна нищая. И с каждым годом ситуация только ухудшается, кто бы к власти в ней не приходил. ВВП на душу населения составляет менее тысячи долларов в год. Если в столице и на некоторых трассах положен на удивление ровный асфальт, то в провинции жизнь мало изменилась за последние столетия. Основные отрасли малийской экономики — сельское хозяйство, порой практически натуральное, в котором занято 80% населения. И - получение международной помощи от ЕС, США и Японии, которая позволила возникнуть новой отрасли – торговле этой помощью в виде гуманитарных грузов. Как и по всей Африке – коррупция зашкаливает. Как и по всей Африке – военные являются решающей силой. Тем более, что с одной стороны – местные туареги, которые ведут вялую, но непрекращающуюся борьбу за освобождение от центральных властей. А с другой стороны - исламистских вооруженных группировок, также ведущих борьбу за то, чтобы захватить приличный кусок территории, обложить местных жителей налогами, создать анклав с феодальными порядками и жить в своё удовольствие.

О накале страстей в этой стране свидетельствуют следующие факты: здесь находятся войска ООН, постоянно становящиеся жертвами нападений со стороны боевиков. А в 2013 году в Мали были введены французские войска для борьбы с исламистами. Кстати, в конце 2016 года во время проведения операции против исламистов на границе с Нигером и Буркина-Фасо погибли 13 военнослужащих Франции. И это стало крупнейшей единовременной потерей французских военнослужащих за последние 36 лет. Правда, в Мали есть золото. И по его запасам страна входит в список мировых лидеров. Ежегодно его добывают около 50 тонн, 70% отправляется на экспорт. Но не в верблюда, как говорится корм. По нынешним временам и нынешним ценам страна от этого получает около трёх миллиардов долларов в год. Выглядит солидно. Но если разделить на двадцать миллионов населения – выходило бы по десять долларов каждому малийцу в месяц. Выходило бы - если бы не масштабная коррупция и завышенные расходы государства на себя, любимого. На раздутый бюрократический аппарат, в том числе – и на ту же армию, постоянно совершающую госперевороты.