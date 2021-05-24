Азер Гумматов: У молодых людей стал чаще выявляться рак щитовидной железы

Щитовидная железа считается самым большим органом эндокринной системы. Она играет большую роль в деятельности организма: вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ, оказывает влияние на все стороны жизни человека, в том числе на его настроение и внешний вид. Еще одна важная функция гормонов – постоянное поддержание температуры тела и производство энергии. Гормоны щитовидной железы способствуют урегулированию потребления кислорода тканями организма, обеспечивают нормальную работу иммунной системы.

Ежегодно 25 мая во всех странах отмечается Всемирный день щитовидной железы. В 2009 году Европейская тироидная ассоциация (European Thyroid Association, организация, занимающаяся изучением вопросов, связанных с щитовидной железой и ее заболеваниями) предложила отмечать день, посвященный данной теме, 25 мая на международном уровне. В этот день проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня информированности общества о заболеваниях щитовидной железы и методах их предотвращения, а также на пропаганду современных методов профилактики и лечения болезней этого органа.

- 25 мая отмечается как Всемирный день щитовидной железы. Расскажите о сути этого дня...

- Во всем мире с 2009 года 25 мая отмечается как Всемирный день щитовидной железы. В Азербайджане этот день стал отмечаться с 2013 года. Цель этого дня - привлечение внимания ученых, медицинских работников, общественности к проблемам щитовидной железы. Азербайджан относится к регионам с активной, средней степенью непереносимости йода. ВОЗ признала около 30 районов Азербайджана территориями с дефицитом йода средней степени тяжести. Если посмотреть на цифры прошлого года, то с предварительным диагнозом на учете состоят 129 детей (0-13 лет), 17 подростков (14-17 лет), 397 молодых людей (18-29 лет), 1 209 взрослых (старше 30 лет).

- Назовите регионы в Азербайджане с йодной недостаточностью средней степени.

- Шеки, Гах, Загатала, Балакен, Губа, Хачмаз, Ленкорань, Нахчыван - районы со средним дефицитом йода. Этот показатель можно выявить по результатам анализа йода в моче. Исходя из этих показателей, наша страна относится к регионам со средней степенью дефицита йода.

- Наличие каких показателей может вызвать у человека подозрение на зоб?

- Заболевания щитовидной железы можно разделить на воспалительные и невоспалительные. Под невоспалительными заболеваниями щитовидной железы подразумевается зоб, то есть увеличение щитовидной железы. Узлы щитовидной железы также делятся на две части, доброкачественные и злокачественные. Другая группа — это воспалительные заболевания щитовидной железы. Болезнь Хашимото (Autoimmun tiroidit) является наиболее распространенной причиной функциональной недостаточности щитовидной железы. Во время этого заболевания организм сам не распознает свою собственную ткань и пытается уничтожить ее, воспринимая как чужеродный орган или объект.

- Каковы признаки снижения активности щитовидной железы?

- Гипотриоид, или ленивый зоб. Секреция щитовидной железой выделяет меньше гормонов, чем необходимо организму, из-за этого возникают много жалоб у пациентов. Симптомы включают неспособность похудеть, несмотря на соблюдение диеты, усталость, запоры, сухость кожи, мышечные боли, повышенный уровень холестерина, морщины и особенно отеки вокруг глаз, выпадение волос, забывчивость, нарушения терморегуляции. Если у человека появляются эти признаки, функция щитовидной железы должна быть проверена в обязательном порядке.

- Каковы признаки повышения активности щитовидной железы?

- Гипертиреоз, или токсический зоб. Гипертиреоз, выделение щитовидной железой большего количества гормонов, чем необходимо организму, в целом ускоряет обмен веществ и вызывает жалобы, вызванные этим. Среди них потеря веса, несмотря на хороший аппетит, жалобы на пульс выше 80 ударов в минуту в спокойном состоянии, на сердцебиение, повышение давления, непереносимость тепла и ночные потовыделения, бессонница, нервозность, кожа постоянно влажная/потная, мышечные боли и нарушения менструального цикла.

- Как можно поставить диагноз на выявление зоба?

- Диагноз на выявление зоба обычно ставится во время физического осмотра. Зоб также включает в себя радиологические исследования, проводимые по другим причинам (например, УЗИ сонных артерий), также он может быть выявлен случайно. Биопсия назначается, если на УЗИ выявлено подозрительное проявление узлов. Среди видов рака щитовидной железы в Азербайджане чаще всего встречается папиллярный тип. Как правило, 75% случаев рака щитовидной железы является этим типом. Эти виды рака обычно наблюдаются в возрасте от 20 до 50 лет, встречаются в три раза чаще у женщин, чем у мужчин

Фолликулярный тип: эта группа пациентов - чаще всего женщины в возрасте от 40 до 60 лет. Этот тип составляет 10% всех видов рака щитовидной железы.

К сожалению, рак щитовидной железы стал выявляться и у молодых людей. Но бояться не нужно. Он безопасно устраняется с помощью своевременного вмешательства.

- Является ли болезнь зоба наследственной?

- Да, наследственность влияет. В связи с этим было проведено исследование на территории Азербайджана. Болезнь Хашимото (Autoimmun tiroidit) чаще всего передается по наследственности. Хочу отметить, что в 2017 году сотрудники Азербайджанского медицинского университета провели исследовательскую работу с целью изучения частоты распространения заболеваний щитовидной железы среди школьников в эндемичных регионах страны, результаты которой были опубликованы в международных статьях. Наши исследования в этом направлении продолжаются.