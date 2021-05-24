Депутат Руфат Гулиев о новой угрозе безопасности: "Скутеры и мопеды..."
Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев поднял вопрос о необходимости учета и получения государственных номерных знаков владельцами маломощных мотоциклетов, скутеров, мопедов. Как заявил haqqin.az Руфат Гулиев, в ближайшее время он намерен вынести этот вопрос на обсуждение парламента.
Депутат считает, что с возросшей популярностью различных служб доставки, Баку буквально наводнили курьеры на мопедах. При этом, у этих мопедов нет государственных номеров, а их водители не имеют прав на вождение. В результате этого в городе возросло количество ДТП с участием подобных мопедов, а их «водители-камикадзе» не несут никакой ответственности.
«Из-за отсутствия регулирования этого вида транспорта положение на дорогах, прямо скажу, страшное. То и дело создаются аварийные ситуации, в результате которых страдают и гибнут люди. Главным же образом, сами водители. Печально, что это становится обыденным. Водители скутеров, мотороллеров и т.п. катаются, подобно велосипедистам, где и как им заблагорассудится, нарушая все возможные правила дорожного движения. Положение становится невыносимым, эта проблема требует решения», — говорит парламентарий.
Депутат отметил, что большинство водителей упомянутых транспортных средств работают в сфере разносной торговли, доставки различных товаров и еды.
«Я уже говорил по этому поводу с руководством служб доставки. Все они полностью солидарны с невозможностью подобной ситуации, подтверждают большое количество жалоб и необходимость безотлагательных мер. Также выяснилось, что разносчики «на колесах» не являются постоянными сотрудниками таких организаций, но работают на основе заключаемых контрактов. В любом случае, на дорогах складывается жуткая ситуация, сопряженная с нарушением правил дорожного движения, поступает неимоверное количество жалоб», - сказал депутат.
Руфат Гулиев считает, что для решения этой проблемы необходимо внести поправки в соответствующее законодательство, обязывающие владельцев скутеров, мотороллеров и прочих подобных ТС ставить свой транспорт на учет и получать государственные номера. Таким образом, планируется уравнять владельцев скутеров в правах и обязанностях с водителями мотоциклов и автомобилей. Поскольку именно установка номерных знаков на скутеры позволит оперативно обнаруживать нарушителей на этом виде транспорта, скрывшихся с места преступления.
«Для наведения порядка в этой сфере необходимо менять советские правила, по которым на ТС с двигателем до 400 куб. см. не требовались водительские права и номерные знаки. В советское время такой подход был рассчитан на транспорт, передвигающийся со скоростью 15 км/ч. А ведь сейчас они развивают скорость до 70 км/ч. Это уже не веломопеды прошлого века с приделанными к ним небольшими двигателями. Современные скутеры, мопеды, мотороллеры достаточно мощные, а отсутствие регулирования приводит к вакханалии на дорогах. От этого страдают все – пешеходы, водители, а главное, сами скутеристы. По имеющимся данным, летальные случае наиболее часты среди водителей маломощного транспорта», — говорит он.
В свете всего этого требуются поправки в законодательство для регистрации и обязательного получения ими номерных знаков, настаивает депутат:
«Чтобы их можно было регистрировать, регулировать, мониторить и наказывать за нарушения. Иначе они безнаказанно нарушают ПДД, создают проблемы и уходят. А поскольку скутеров десятки тысяч в нашей столице, как найти нарушителя? Я готовлю обращение в парламент и планирую выступить на пленарном заседании Милли Меджлиса о необходимости упорядочить регистрацию маломощных мотоциклетов, скутеров и мопедов. Поскольку в этом сложилась острая необходимость. Поступает огромное количество жалоб, особенно от пешеходов и автомобилистов. Кроме того, очень жаль самих скутеристов, молодых ребят, которые гибнут и получают увечья в условиях безнаказанности»,- сказал он.
Руфат Гулиев добавил, что уже обратился к руководству Республиканского ГАИ с просьбой предоставить обширную статистику по ДТП, совершенных мопедами и скутерами, чтобы в дальнейшем поднять этот вопрос в парламенте.