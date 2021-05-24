Депутат Руфат Гулиев о новой угрозе безопасности: "Скутеры и мопеды..."

Отдел информации 14:57

Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев поднял вопрос о необходимости учета и получения государственных номерных знаков владельцами маломощных мотоциклетов, скутеров, мопедов. Как заявил haqqin.az Руфат Гулиев, в ближайшее время он намерен вынести этот вопрос на обсуждение парламента. Депутат считает, что с возросшей популярностью различных служб доставки, Баку буквально наводнили курьеры на мопедах. При этом, у этих мопедов нет государственных номеров, а их водители не имеют прав на вождение. В результате этого в городе возросло количество ДТП с участием подобных мопедов, а их «водители-камикадзе» не несут никакой ответственности.

«Из-за отсутствия регулирования этого вида транспорта положение на дорогах, прямо скажу, страшное. То и дело создаются аварийные ситуации, в результате которых страдают и гибнут люди. Главным же образом, сами водители. Печально, что это становится обыденным. Водители скутеров, мотороллеров и т.п. катаются, подобно велосипедистам, где и как им заблагорассудится, нарушая все возможные правила дорожного движения. Положение становится невыносимым, эта проблема требует решения», — говорит парламентарий. Депутат отметил, что большинство водителей упомянутых транспортных средств работают в сфере разносной торговли, доставки различных товаров и еды. «Я уже говорил по этому поводу с руководством служб доставки. Все они полностью солидарны с невозможностью подобной ситуации, подтверждают большое количество жалоб и необходимость безотлагательных мер. Также выяснилось, что разносчики «на колесах» не являются постоянными сотрудниками таких организаций, но работают на основе заключаемых контрактов. В любом случае, на дорогах складывается жуткая ситуация, сопряженная с нарушением правил дорожного движения, поступает неимоверное количество жалоб», - сказал депутат. Руфат Гулиев считает, что для решения этой проблемы необходимо внести поправки в соответствующее законодательство, обязывающие владельцев скутеров, мотороллеров и прочих подобных ТС ставить свой транспорт на учет и получать государственные номера. Таким образом, планируется уравнять владельцев скутеров в правах и обязанностях с водителями мотоциклов и автомобилей. Поскольку именно установка номерных знаков на скутеры позволит оперативно обнаруживать нарушителей на этом виде транспорта, скрывшихся с места преступления.