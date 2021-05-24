Нетаньяху пообещал мощный ответ на попытку сорвать перемирие

Ответ Израиля на возможный срыв перемирия в секторе Газа будет очень мощным, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совместного выступления с госсекретарем США Энтони Блинкеном после длившихся несколько часов переговоров в канцелярии премьера в Иерусалиме.

Нетаньяху заявил, что «если ХАМАС прервет спокойствие и атакует Израиль, наш ответ будет очень мощным», передает ТАСС.

Также он поблагодарил президента США Джо Байдена и главу американской дипломатии за «твердую поддержку права Израиля на самозащиту».

«Мы обсуждали много региональных вопросов, но не один из них не важен так, как Иран. Могу сказать, что я надеюсь, что США не вернутся к СВПД, так как мы считаем, что эта сделка открывает Ирану легитимный путь к обретению ядерного оружия», – повторил он позицию еврейского государства по этому вопросу.