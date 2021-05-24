Президент Египта поздравил Ильхама Алиева

«Я с большим удовольствием передаю Вам самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, я выражаю высокую оценку узам дружбы и сотрудничества, связывающим наши братские страны, хочу подчеркнуть, что во имя взаимных интересов наших братских народов я надеюсь на дальнейшее развитие этих связей на всех уровнях.

Уважаемый господин Президент, желаю вам крепкого здоровья, а братскому азербайджанскому народу-прогресса и процветания», - говорится в письме.