Как Азербайджан вернул Теймура Раджабова в турнир претендентов Победа не за шахматной доской
Итак, как и ожидалось, азербайджанский шахматист Теймур Раджабов будет без отбора допущен к следующему турниру претендентов, который состоится в 2022 году.
Накануне Международная федерация шахмат (ФИДЕ) официально объявила об этом. Ранее об этом говорил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, и, как говорится в заявлении Международной федерации, члены Совета ФИДЕ полностью поддержали его позицию.
Напомним, в турнир претендентов 2020 года Теймур Раджабов отобрался благодаря победе на Кубке мира-2019. Однако из-за объявленной пандемии Теймур отказался участвовать в соревновании, которое должно было начаться в Екатеринбурге 17 марта 2020 года, и призвал ФИДЕ отложить турнир. Азербайджанский гроссмейстер оказался единственным, кто не захотел играть. Его заменил французский шахматист Максим Вашье-Ляграв.
В турнире претендентов было сыграно 7 туров, то есть первая половина соревнования, после чего оно был приостановлено, так как правительство России закрыло международное авиасообщение и были опасения, что шахматисты попросту не смогут улететь в свои страны.
Оказалось, что Раджабов был прав, предлагая провести соревнование позднее. Учитывая это, Аркадий Дворкович выступил с инициативой предоставить Теймуру так называемую «вайлд-кард» - специальное приглашение. И вот, после долгих обсуждений принято официальное решение.
Бесспорно, на вердикт Дворковича и других членов Совета ФИДЕ влиял большой авторитет Азербайджана в мире шахмат. ФИДЕ всегда приводит нашу страну в качестве примера. Азербайджан не раз доказывал свои организаторские способности, проводя крупнейшие шахматные турниры.
В руководстве Международной федерации прекрасно знают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда уделял шахматам особое внимание. Достаточно вспомнить, что после январской победы Теймура Раджабова в турнире из серии «Тура чемпионов» глава государства и первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравили его с этим успехом. Все это сыграло важную роль при принятии решения о приглашении Теймура в следующий турнир претендентов. Конечно же, нельзя не отметить роль вице-президента ФИДЕ, нашего соотечественника Махира Мамедова, который активно участвовал в консультациях по данному вопросу, защищая права нашего гроссмейстера.
Что ж, после такого успеха в переговорных вопросах нам остается только ждать и надеяться, что Теймур Раджабов как можно лучше подготовится к турниру претендентов и своей игрой отблагодарит тех, кто ратовал за его участие в соревновании, а также порадует большую армию азербайджанских любителей шахмат.
Добавим, что, наряду с Теймуром Раджабовым, в турнире претендентов должны сыграть неудачник чемпионского матча между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим, два лучших шахматиста по итогам Гран-при ФИДЕ, два финалиста Кубка мира, а также шахматисты, которые займут два первых места на турнире Grand Swiss.