Итак, как и ожидалось, азербайджанский шахматист Теймур Раджабов будет без отбора допущен к следующему турниру претендентов, который состоится в 2022 году.

Накануне Международная федерация шахмат (ФИДЕ) официально объявила об этом. Ранее об этом говорил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, и, как говорится в заявлении Международной федерации, члены Совета ФИДЕ полностью поддержали его позицию.

Напомним, в турнир претендентов 2020 года Теймур Раджабов отобрался благодаря победе на Кубке мира-2019. Однако из-за объявленной пандемии Теймур отказался участвовать в соревновании, которое должно было начаться в Екатеринбурге 17 марта 2020 года, и призвал ФИДЕ отложить турнир. Азербайджанский гроссмейстер оказался единственным, кто не захотел играть. Его заменил французский шахматист Максим Вашье-Ляграв.

В турнире претендентов было сыграно 7 туров, то есть первая половина соревнования, после чего оно был приостановлено, так как правительство России закрыло международное авиасообщение и были опасения, что шахматисты попросту не смогут улететь в свои страны.

Оказалось, что Раджабов был прав, предлагая провести соревнование позднее. Учитывая это, Аркадий Дворкович выступил с инициативой предоставить Теймуру так называемую «вайлд-кард» - специальное приглашение. И вот, после долгих обсуждений принято официальное решение.

Бесспорно, на вердикт Дворковича и других членов Совета ФИДЕ влиял большой авторитет Азербайджана в мире шахмат. ФИДЕ всегда приводит нашу страну в качестве примера. Азербайджан не раз доказывал свои организаторские способности, проводя крупнейшие шахматные турниры.