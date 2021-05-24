Три бомбардировщика дальнего действия Ту-22 М3 приземлились на российской авиабазе в Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Это произошло впервые, когда такого типа самолеты прилетели на запад Сирии.

«Экипажи бомбардировщиков дальнего действия получат практические навыки во время выполнения учебных задач в новых географических условиях и воздушном пространстве над Средиземным морем», - так говорится в официальном заявлении оборонного ведомства России.