Российские бомбардировщики дальнего действия впервые в Сирии наш обзор
Три бомбардировщика дальнего действия Ту-22 М3 приземлились на российской авиабазе в Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Это произошло впервые, когда такого типа самолеты прилетели на запад Сирии.
«Экипажи бомбардировщиков дальнего действия получат практические навыки во время выполнения учебных задач в новых географических условиях и воздушном пространстве над Средиземным морем», - так говорится в официальном заявлении оборонного ведомства России.
Министерство также сообщило, что на авиабазе ВВС России в Хмеймим перестроена вторая взлетно-посадочная полоса — сменено покрытие, установлены новые системы сигнализации и радиотехническое оборудование.
Российские медиа подчеркивают, что взлетно-посадочная полоса стала длиннее, что увеличивает возможности авиабазы. Теперь, по утверждению министерства обороны, с нее смогут стартовать и на нее садиться все типы воздушных судов российских военно-воздушных сил, в том числе, тяжелые.
По сообщению министерства обороны, после выполнения учебных заданий над Средиземным морем, все три бомбардировщика вернутся на постоянные места дислокации на аэродромы России.