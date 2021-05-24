Бывшая жена Ротенберга решила участвовать в выборах в Армении

Наталья Ротенберг назвала себя «неформальным лидером и вдохновителем» Демократической партии Армении. Ее нынешний муж, Тигран Арзаканцян, возглавит список партии на парламентских выборах в июне.

В публикации Ротенберг названа «неформальным лидером и вдохновителем» Демократической партии Армении. Ее нынешний супруг, экс-депутат и предприниматель Тигран Арзаканцян возглавит список партии на внеочередных парламентских выборах 20 июня и станет кандидатом в премьер-министры страны, передает «Новости Армения».

Вторым в списке станет глава Демпартии Арам Саркисян. Такое решение было принято на съезде партии, который прошел 22 мая. На нем также была представлена программа партии и утвержден меморандум о сотрудничестве с фондом Арзаканцяна о сотрудничестве и участии в выборах.