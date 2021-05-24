Задержанный в Беларуси блогер Роман Протасевич дает признательные показания

"Я нахожусь в СИЗО № 1. Я продолжаю сотрудничать со следствием, даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков [после президентских выборов] в Минске", - заявил Протасевич.

Задержанный в аэропорту Минска один из создателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич накануне дал признательные показания. как сообщает ТАСС, это следует из видеозаписи, которую показал телеканал "Беларусь-1" в понедельник.

Блогер также заявил, что у него нет проблем со здоровьем. "Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами, у меня нет, отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное и по закону", - сказал Протасевич.

Вечером в понедельник пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале написала, что Протасевич содержится в следственном изоляторе и опровергла появлявшиеся ранее сообщения том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска, испытывая проблемы c сердцем.

В Верховном суде Беларуси 20 октября 2020 года сообщили, что Telegram-канал NEXTA и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении его основателя Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни. В феврале нынешнего года Беларусь направила в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича. КГБ Беларуси внес их в список физических лиц, причастных к терроризму.

23 мая в Минске экстренно совершил посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс,— поступило сообщения о минировании. В числе пассажиров лайнера был разыскиваемый властями Беларуси Роман Протасевич. После задержания Протасевича рейс Ryanair был завершен — лайнер приземлился в Вильнюсе. В соответствии со статьей 293 УК Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.