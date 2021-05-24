Минтруда проведет встречи по вопросам инвалидности в регионах

Председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдул- Г адиров проведет встречи с гражданами в регионах по вопросам инвалидности и реабилитации, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Первая такая встреча состоится 27 мая в реабилитационном центре агентства в городе Хачмаз. Будут даны ответы на обращения жителей региона, связанные с оценкой инвалидности, предоставлением реабилитационных услуг и средств, в соответствующих случаях будут проведены очные осмотры на месте для оценки инвалидности.

Жители Хачмазского, Губинского, Гусарского, Шабранского, Сиязанского районов могут записаться на прием по телефону (050) 677 33 34. Прием граждан будет осуществляться на основании заранее составленного списка.