Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 16:10

После гибели одиннадцати израильтян, взятых в заложники террористами на Олимпийских играх в Мюнхене, глава правительства Израиля Голда Меир срочно вызвала к себе шефа «Моссада» Цви Замира и произнесла историческую фразу: «Посылай мальчиков!..»

Так вот, через неделю «посылать мальчиков» будет Давид Барнеа – новый глава «Моссада», который сменит Йоси Коэна, прослужившего в израильской внешней разведке тридцать восемь лет. Давиду (Дади) Барнеа 56 лет, он женат, отец четырех дочерей, в политическую разведку пришел из ЦАХАЛ, где служил в «Сайерет маткаль» - подразделении спецназа Генерального штаба. Человек Нетаньяху За плечами у Барнеа степень магистра менеджмента Нью-Йоркского университета, опыт работы старшим бизнес-экспертом в крупном инвестиционном банке и двадцать пять лет службы в «Моссаде», где он командовал несколькими оперативными подразделениями, а с 2013 по 2019 год руководил подразделением «Цомет», которое занимается вербовкой, агентурной работой, а также профессиональной подготовкой «катса» - руководителей или, на сленге «Моссада», «групповодов» агентурных сетей израильской внешней разведки. Оценкой работы Барнеа в «Цомет» может служить его назначение в 2019 году на пост заместителя главы Моссада. Как известно, назначение руководителей «Моссада» и ШАБАК (службы внутренней безопасности) - исключительная прерогатива премьер-министра Израиля. В условиях затянувшегося политического кризиса и высокой вероятности пятых за два с небольшим года парламентских выборов закономерно, что любое кадровое решение Нетаньяху вызывает резкую критику политических лидеров «Блока перемен», которые пытаются в настоящее время сформировать левоцентристский кабинет министров и отправить, наконец, Нетаньяху в отставку.

Тем показательнее молчаливое одобрение, с которым оппозиция и традиционно левые израильские СМИ восприняли назначение Давида Барнеа. И не только потому, что юридический советник, по решению которого обвинения против Нетаньяху были переданы в суд, подтвердил право премьер-министра проводить в условиях переходного периода подобные назначения. С именем нового руководителя «Моссада» во многом связывают чрезвычайно эффективную работу израильской разведки, которая обеспечивает стратегическую безопасность еврейского государства на разных направлениях и, в первую очередь, на иранском треке. Что и подтвердил Нетаньяху, заявив на церемонии награждения отличившихся сотрудников внешней разведки следующее: «…Каждая ваша операция носит еще более дерзкий и невероятный характер, чем предыдущая. Джеймс Бонд в сравнении с вами – просто жалкий дилетант! Скоро, наконец, начнут работать закрытые на время пандемии кинотеатры. Но вы не увидите на экранах ни одного боевика, который хотя бы отдаленно напоминал то, что в реальности делали и продолжают делать сотрудники «Моссада»!..» Главные задачи перед внешней разведкой В завершение премьер-министр обозначил главные цели, стоящие перед внешней разведкой. Это было одновременно и профессиональное указание новому главе «Моссада», и довольно дерзкий сигнал Белому дому, ближневосточная политика которого, по мнению многих израильских обозревателей, спровоцировала недавнее обострение с ХАМАС: