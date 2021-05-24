Отдел международной информации и политики 16:19

«Арабскую Швейцарию», как раньше называли Ливан, один за другим сотрясают социально-экономические катаклизмы. Пока страна искала пути выхода из мусорного кризиса, когда в результате забастовки сборщиков городских отходов города и поселки тонули в 5 млн тонн отбросов, в октябре 2019 года рухнула банковская система Ливана. Страна еще не отошла от финансового кризиса, как в августе 2020-го взорвался склад селитры, уничтожив большую часть города. Официальная оценка экономического ущерба составила 3 млрд долларов.

А теперь, как сообщает ливанский телеканал El Cedid, один из главных производителей электроэнергии в стране - компания Karpowership, дочернее предприятие турецкого Karadeniz Holding, заявила, что из-за задолженности ливанского правительства в 100 млн долларов поставка электроэнергии в страну будет приостановлено. «До сих пор правительство Ливана не представило даже план, по которому будет погашен долг, который сформировался за последние 18 месяцев», - подчеркнули в Karpowership. Вот турецкая компания и решила, что, если не начнется погашение долгов, придется полностью прекратить выработку электроэнергии. Надо сказать, что с 2013 года 25% всей электроэнергии в Ливане производят две плавучие электростанции - Fatmagül Sultan и Orhan Bey производительной мощностью 202 МВт каждая. Тогда как энергетический флот Karadeniz Holding из 25 кораблей поставляет 4100 МВт. Почти одновременно ливанская прокуратура сообщила, что все суда Karpowership при попытке отплыть от берегов Ливана будут арестованы и конфискованы. Прокуратура завела уголовное дело по подозрению в коррупции в электроэнергетической сфере и остановила оплату счетов Karadeniz Holding, что вызвало недоумение и протест у турецкого поставщика. Компания все дела ведет предельно транспарентно и согласно договору, который подписала, кроме прочих, правящая партия президента Мишеля Ауна «Свободное патриотическое движение». Karadeniz Holding вынес свой весьма жесткий вердикт: занимайтесь сколько угодно борьбой с коррупцией в рядах госструктур, но долги производителю верните как можно скорее - иначе гасим свет!

Ливанские СМИ вывели на первые полосы комментарий по этому поводу главы энергетического комитета ливанского парламента Назиха Наджема: «Если турецкий холдинг прекратит производство электроэнергии, то Ливан погрузится в кромешную тьму, рухнет вся энергетическая система и не будет никакого выхода из этой ситуации». Еще драматичнее оценило ситуацию издание El Sharg: «На Ливан надвигается тьма всех видов, включая политическую. Наступление тьмы, которое продолжается с 12-го числа, когда министерство энергетики находилось в руках «Свободного патриотического движения», то есть партии нынешнего президента Мишеля Ауна и его зятя Гебрана Бассила, подтверждает, что у ливанского коллапса нет дна в эпоху упущенных возможностей. Два судна, зафрахтованные турецкой компанией, уже перестали снабжать Ливан электроэнергией. Нормированная подача электричества увеличилось и будет расти еще больше в стране-банкроте, которая не может заплатить двум кораблям. Электричество привело к увеличению государственного долга Ливана до 50 миллиардов долларов». «Население Бейрута уже смело с прилавков свечи, газовые фонари, аккумуляторные батарейки. Те, кто побогаче, приобрели солнечные панели», - сообщил haqqin.az работающий стоматологом в пригороде ливанской столицы выпускник азербайджанского медицинского университета Джахад. Ходят слухи, что Ливан пойдет на шоковую политику экономии электроэнергии по румынскому варианту времен Чаушеску – то есть населению она будет подаваться только 2 часа в день. По словам Джахада, простые ливанцы обвиняют в кризисе коррумпированные власти и готовятся к протестам. «Правительство заявляет, что во всем виновата турецкая компания, но все мы знаем, что власти много лет грабили казну, манипулируя лозунгами о противостоянии с Израилем и заботой о сирийских беженцах, присваивали финансовую помощь от богатых арабских стран и Ирана. Для развития страны вообще ничего не делалось, и понятно, что так дальше продолжаться не могло. Кризис начался задолго до взрыва в порту Бейрута и затронул все сферы, включая здравоохранение. Ливанские врачи эмигрируют, аптеки закрываются, медикаменты стремительно дорожают, цены на продукты после отмены субсидий на сельхозтовары взлетели вверх. Можно купить генератор, но, после того как власти отменили субсидии цен на топливо, заправлять генераторы уже не по карману простому ливанцу. Такого кризиса не было со времен гражданской войны, и все идет к хаосу», - утверждает ливанский врач Джахад.