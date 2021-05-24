Как сообщили haqqın.az в пресс-службе ГПС, на церемонии открытия начальник службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с открытием нового здания.

Было отмечено, что за короткий срок приняты комплексные меры по формированию эффективной системы охраны границ, совершенствованию необходимой инфраструктуры.

Особо было подчеркнуто, что береговая охрана ГПС, гибко реагируя на любые вызовы в морской среде, добивается больших успехов в защите энергоресурсов, нефтегазопроводов и платформ в части Каспийского моря, принадлежащей Азербайджану, в борьбе с международным терроризмом, незаконным распространением компонентов оружия массового уничтожения, нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

В рамках мероприятия были вручены ордена и медали военнослужащим, награжденным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за проявленное мужество и героизм при освобождении Зангилана, Джебраила, Ходжавенда и Суговушана.

В церемонии принял участие персонал под руководством председателя ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" Рауфа Велиева, четверо сотрудников общества были награждены медалью "За заслуги в области военного сотрудничества".