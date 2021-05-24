В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 545 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана во вторник, 25 мая.



За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 10 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 332 894 случая заражения коронавирусом, из этого числа 321 677 человек благополучно прошли лечение, 4 877 пациентов клиник скончались. Лечение 6 340 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Проведено 3 468 615 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 825 - за минувшие сутки.