Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало в Бардинском районе подготовительные курсы по специальности портной, для граждан, не имеющих работы, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Курс профессиональной подготовки проводится в соответствии с соответствующими решениями Кабинета Министров, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, с соблюдением специальных требований к организации учебно-воспитательного процесса.

Курсы профессиональной подготовки с привлечением 20 безработных (в двух группах по 10 человек в каждой) были организованы в специальных классах, оснащенных необходимыми техническими и наглядными пособиями. Наряду с теоретическими знаниями, практикующие специалисты обучаются практическим знаниям и навыкам во время производственной практики.

В течение трехмесячного курса студентам также будет выплачена стипендия в размере минимальной заработной платы, установленной по стране. Лицам, успешно окончившим курс, будет выдан сертификат и предоставлена работа в агентстве.