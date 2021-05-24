В Баку будет представлен архитектурный проект «Карабах»
Архитектор-дизайнер, автор концепции знаменитого памятника «Зафар» Эльчин Мамедов и его студия Bureau of Architects&Designers по случаю 28 Мая - Дня Республики разработали новый концептуальный архитектурный проект под названием «Карабах». Они с большим энтузиазмом работали над тем, чтобы добавить радости нашему празднику и вдохнуть новое дыхание в архитектуру Баку, не забывая о нашей истории.
Как сообщает haqqin.az, проект будет представлен 28 мая в 10:00.
Отметим, что презентация проекта будет проходить в режиме онлайн. Вы сможете увидеть этот проект на платформах соцсетей.
Да здравствует азербайджанская армия! Да здравствует азербайджанский народ!
Карабах - это Азербайджан!