Спасатели МЧС попали в аварию

В Баку попал в аварию пожарный автомобиль Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как сообщила haqqin.az руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева, авария произошла сегодня днем на территории Бинагадинского района, когда пожарный автомобиль ехал на вызов.

В результате происшествия пострадали несколько сотрудников Государственной службы пожарной охраны. Некоторые из пострадавших госпитализированы, остальные были отпущены домой после оказания амбулаторной помощи.

Отметим, пожарный автомобиль столкнулся с грузовиком марки «КамАЗ».