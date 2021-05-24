В Арктике зафиксировали беспрецедентную жару

На прошлой неделе в некоторых районах Арктики температура поднялась выше 30℃, что значительно превышает средний показатель для этого времени года, сообщило издание The Independent.

Метеоролог из Великобритании Скотт Дункан охарактеризовал температурные условия в регионе как "поистине исключительные для любого времени года, но ошеломляющие для мая".

Отмечается, что таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике из-за повышения температуры приводит к выбросу метана в атмосферу и способствует глобальному потеплению.

Как полагает эксперт, из-за быстрого потепления в будущем такие температурные скачки будут наблюдаться все чаще.