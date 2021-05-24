Встреча Путина и Байдена: новые подробности

Президент США Джо Байден планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

«Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15–16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена», – цитирует сообщение телеканала ТАСС.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве.