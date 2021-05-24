Согласно сообщению, существуют два вида COVID-паспорта – «Сертификат о вакцинации COVID-19» и «Сертификат иммунитета COVID-19».

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) распространило обращение о том, как получить COVID-паспорт в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

«Сертификат о вакцинации COVID-19» выдается лицам, вакцинированным от коронавируса (обе дозы), «Сертификат иммунитета COVID-19» – лицам, заразившимся и вылечившимся от коронавируса. Для получения этих сертификатов необходимо выбрать «Вход в личный кабинет» (https://kabinet.its.gov.az/az/index) в разделе е-услуг на сайте агентства.

Этот раздел интегрирован и на портал MyGov. Здесь необходимо пройти регистрацию в системе ASAN Login по FİN-коду пользователя, Asan İmza, Elektron imza или по подписи BSXM (Bank Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi). В открывшемся после регистрации окне необходимо выбрать «Другие услуги», после чего на экране появятся «Сертификат о вакцинации COVID-19» и «Сертификат иммунитета COVID-19». Если гражданин вакцинировался, то должен выбрать «Сертификат о вакцинации COVID-19», если заразился и вылечился – «Сертификат иммунитета COVID-19».

Предлагаемый COVID-паспорт можно загрузить в электронном формате, а также распечатать. Достоверность COVID-паспорта можно проверить путем указанного в документе QR-Code.

COVID-паспорт можно получить и через мобильное приложение E-Təbib.