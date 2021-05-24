Четыре сотрудника производственного объединения «Азеригаз» подверглись физическому нападению во время исполнения служебных обязанностей на территории 12-го участка в поселке Рамана Сабунчинского района, сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения.

Во время проведения планового осмотра на территории участка абонента Эльнура Алиева оповестили, что на проходящей мимо его дома подземной газовой линии за счет средств объединения будут проведены ремонтные работы. Было обнаружено незаконное подключение к газовой линии.

Э. Алиев попытался воспрепятствовать предстоящим работам, напал на сотрудников объединения. Большое количество травм получил руководитель группы Илькин Азизов. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.