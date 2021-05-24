Загадочную военную базу обнаружили рядом с ключевым маршрутом поставок нефти

Загадочную военную базу обнаружили рядом с ключевым маршрутом поставок энергоносителей и коммерческих грузов на острове Маюн (или Перим) в Йемене. Об этом пишет Associated Press.

Остров, находящийся в Баб-эль-Мандебском проливе между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки, важен не только с точки зрения поставок нефти. AP указывает, что он может стать отличным плацдармом для войны с йеменскими хуситами.

Военный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015-м силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись на территорию страны под предлогом возвращения власти президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади. С того момента политик и члены йеменского правительства проживают в Саудовской Аравии. Часть верного ему правительства остается в Адене и ведет войну с повстанцами-хуситами.