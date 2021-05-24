Минобороны опровергает: Подразделения ВС Азербайджана не открывали огонь по армянским военным

Министерство обороны Армении в очередной раз распространило ложную информацию о том, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана на армяно-азербайджанской границе с территории Кяльбаджарского района якобы обстреляли позиции на территории населенного пункта Верхняя Шоржа Гегаркуникского района Армении.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны днем 25 мая семь грузовиков с личным составом вооруженных сил Армении совершили попытку приблизиться к указанному участку границы. В результате предпринятых нашими подразделениями упреждающих мер передвижение противника было пресечено.

«Однозначно заявляем о том, что наши подразделения не вели прицельный огонь по противнику.

Согласно имеющейся у нас информации, инцидент с гибелью армянского военнослужащего произошел в результате несчастного случая. Азербайджанская сторона не имеет никакого отношения к этому инциденту.

Сообщаем, что азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороной по данному вопросу», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Отметим, что ранее Минобороны Армении сообщило о том, что военнослужащий-контрактник погиб вследствие перестрелки на границе.