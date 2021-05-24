Сахиль Бабаев: Будет усилена социальная защита семей шехидов и участников войны

На основании распоряжения президента Ильхама Алиева в соответствии с «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» состоялось очередное заседание Рабочей подгруппы Комиссии по инклюзивному социальному развитию и социальному обеспечению, созданной с целью разработки «Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы».

Как сообщает haqqin.az, председатель Рабочей группы, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев рассказал о важных социально-экономических успехах, достигнутых в Азербайджане за прошедший период.

Министр отметил, что в соответствии с Национальными приоритетами, будут продолжены усилия по развитию этих успехов, расширению программ социальной защиты и активной занятости, усилению социальной защиты семей шехидов и участников войны.

На заседании были проведены обсуждения в связи с проектом, подготовленным в рамках соответствующего параграфа указанной стратегии.