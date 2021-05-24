Bloomberg: Цены на электронику вырастут из-за дефицита воды

Засуха на Тайване, которая длится уже год, поставила национальную экономику под серьезный удар. Глобальное потепление в стране обернулось нехваткой электроэнергии и водных ресурсов, что отражается на деятельности тайваньских производителей микросхем, борющихся с мировым дефицитом полупроводников. Проблемы есть и в других отраслях промышленности, а также в сельском хозяйстве.

Увеличение количества сбоев в поставках микросхем и рост цен на электронику и автомобили по всему миру могут произойти из-за проблем с климатом на Тайване. Крупнейшая страна-экспортер полупроводниковых чипов предупредила об усилении проблем в производстве по причине глобальной нехватки воды и электричества, пишет Bloomberg.

«В среднесрочной перспективе энергия и вода станут ключевыми факторами для Тайваня с точки зрения продовольственной безопасности и растущих инвестиций в полупроводниковую промышленность», — отметил представитель одного из крупнейших французских инвестиционных банков Natixis.

По данным сайта мониторинга изменений климата на Тайване Taiwan Adaptation Platform, с 1957 по 2006 годы лето в стране удлинилось на месяц, а зима стала примерно на 30 дней короче соответственно. Средняя температура за последние сто лет повысилась примерно на 1,3 градуса по Цельсию, что вдвое превышает общемировой показатель. По прогнозу метеорологов, до конца века температура вырастет еще на столько же.

От засухи страдают 23,5 миллиона жителей, которые ждут сезона дождей для пополнения водохранилищ. Из-за попыток заводов сохранить объемы производства, электричество иногда пропадает по всему острову.

Тайвань является одним из крупнейших производителей парниковых газов на душу населения. Государство взяло на себя обязательства с 2005 по 2050 годы сократить выбросы углерода вдвое. За последние шесть лет объемы генерируемой энергии из возобновляемых источников в стране увеличились в 1,5 раза.