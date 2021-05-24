Азербайджанские пограничники не открывали огонь в направлении Армении Заявление ГПС
Государственная пограничная служба (ГПС) прокомментировала информацию о якобы имевшем место обстреле подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана из Кельбаджарского района армянских позиций в населенном пункте Верхняя Шорджа Гегаркуникской области Армении на армяно-азербайджанской границе.
Как сообщили haqqin.az в пресс-центре ГПС, 25 мая 2021 года азербайджанские пограничники не открывали огонь в направлении Армении на государственной границе с этой страной.