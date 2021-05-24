Продолжается шахматный онлайн-турнир по быстрым шахматам FTX Crypto Cup из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

У Раджабова 7,5 очка, и он занимает 4-е место. Шахрияр имеет 6,5 очка и располагается на 8-й позиции.

В 12-м туре Теймур Раджабов обыграл китайца Динь Лижэня, а Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с Анишем Гири.

Сегодня заключительный день квалификации, по итогам которой восемь шахматистов выйдут в плей-офф. После второго игрового дня Теймур Раджабов имел 6,5 очка из 10-ти и занимал 1-е место. Шахрияр Мамедъяров с 5 очками был на 10-й позиции.

В 11-м туре Теймур, которого ФИДЕ накануне порадовала официальным допуском к турниру претендентов-2022, уступил голландцу Анишу Гири. А Шахрияр победил аргентинца Алана Пичота.

Сегодня Раджабов сыграет еще с китайцем Динь Лижэнем, россиянами Александром Грищуком и Даниилом Дубовым, а в последнем туре встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Мамедъяров встретится с Анишем Гири, Динь Лижэнем, Александром Грищуком и Даниилом Дубовым.

Всего на предварительной стадии 16 шахматистов играют друг с другом в один круг. Контроль времени на турнире – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Призовой фонд – 320 тысяч долларов плюс бонус в 100 тысяч долларов в биткойнах. Победитель турнира, помимо призовых, получит право сыграть в сентябрьском финале Тура.

Напомним, Теймур Раджабов одержал блестящую победу над Левоном Ароняном в финале второго турнира Champions Chess Tour в начале января. Тем самым Раджабов уже обеспечил себе участие в финальном этапе.