Google выпустила новую операционную систему

Новая ОС была написана с нуля, Fuchsia основана на микроядре под названием Zircon. Разработка операционной системы началась в 2016 году. Выпущенное Google программное обеспечение с открытым исходным кодом примечательно тем, что не основывается на Linux.

Fuchsia 1.0 будет доступна на умных дисплеях Nest Hub первого поколения. Хотя запуск системы начался 25 мая, весь процесс развертывания ОС займет несколько месяцев. Несмотря на серьезные отличия в коде между новой и старой операционными системами, владельцы Nest Hub, по словам представителей компании, вряд ли заметят разницу.

В корпорации называют Fuchsia «операционной системой производственного уровня, которая является безопасной, обновляемой, инклюзивной и практичной». «Вы не выпускаете новую ОС каждый день, но сегодня такой день», — отметил анонс продукта технический руководитель проекта Fuchsia Петр Хосек (Petr Hosek).