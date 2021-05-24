“Шведская модель” борьбы с коронавирусом потерпела крах наш обзор
Почти год назад haqqin.az рассказал о так называемой шведской модели противостояния, а точнее, непротивления коронавирусу. Публикация собрала рекордное число просмотров. С того времени шведы осознали, что их позиция была, мягко говоря, опрометчивой. Швеция, в отличие от других стран, не закрывала границы, школы и вузы, правда, спустя какое-то время ввела некоторые ограничения. Сейчас эта страна Скандинавии лидирует по числу новых заболеваний в Европе в сравнении с количеством населения. И теперь ей грозит изоляция от остального мира.
«Мы не решились на такие жесткие ограничения, как другие страны», - с явным сожалением призналась в интервью изданию Dagens Nyheter бывший главный эпидемиолог Швеции Анника Линде.
В Швеции все еще фиксируется 580 случаев заболевания на 100 тысяч населения в течение двух недель.
Вслед за ней идет по этому, так называемому, кумулятивному показателю, Литва с 564 случаями на такое же количество жителей страны. В Латвии 441 заболевание на 100 тысяч, во Франции 334, в Эстонии — 313. Для сравнения — в Польше, что находится на противоположном от Швеции берегу Балтийского моря, всего лишь 129.
Если в последние недели в большинстве стран Европы число новых инфицированных упало в несколько раз, в Швеции кривая заболеваний держится на высоком уровне — от 4,5 до 6 тысяч случаев в день! По прогнозам управления общественного здоровья, дававшимся ранее, ситуация должна была улучшиться еще в начале мая, но этого не случилось. Правительство дважды отодвигало сроки смягчения ограничений. Новый срок — это 1 июня, если эпидемиологическая ситуация позволит, оговариваются власти страны. Другие прогнозы гласят о том, что спад заболеваний должен был произойти в середине мая, (первые данные за последние дни, могут это подтвердить), или в середине июня.
Правда, пессимистичные мнения предусматривают снятие ограничений и возвращение к нормальной жизни только в августе.
Планирующие свои отпуска шведы нетерпеливы, особенно из-за того, что соседи в Норвегии и Дании наслаждаются снятием ограничений и готовят чемоданы к отпуску, хотя в отличие от Швеции, месяцами вынуждены были жить взаперти.
Главный эпидемиолог Андрес Тегнелл, (кстати, автор той самой идеи коллективного иммунитета и ненужности закрытия границ — прим. ред.), отвечая на вопросы журналистов об отсутствии заметного говорит, что это вопрос «опоздавшей кривой».
«В Швеции число заражений в последние месяцы начало расти позже, в сравнении с другими странами Европы, а теперь медленнее падает», - объяснял Тегнелл. При этом он заметил, что в Швеции не было столь высокого уровня роста инфицированных, как в других странах Европы.
По-другому это объясняют шведские службы здравоохранения: опоздавшая весна (холодный и влажный воздух способствует распространению вируса), а также усталость общества от соблюдения ограничений. Главное в них — это лимит на количество людей, собирающихся вместе — 8. Продовольственные магазины должны закрываться в 20:30, а продажа алкоголя разрешена только до 20 часов.
Мнения, как видно расходятся. Бывшая главная эпидемиолог страны Анника Линде, которая считает, что точка зрения, описываемая фразой «Швеция находится в запоздавшей фазе развития эпидемии» - это только часть правды.
«У нас не было таких жестких ограничений, как это было в других странах», - утверждает она в Dagens Nyheter. По ее мнению, надо покаяться в том, что в начале пандемии, когда Швеция сталкивалась с большим количеством заражений, вызванным отсутствием закрытия общества, то есть локдауна, правительство так и не «придушило» коронавирус, как соседние государства», - подчеркнула предшественница Тегнелла.
По ее мнению, Швеция до конца июня должна достичь такого же уровня заражения, как и остальная Европа. Этому может помочь летняя погода и эффект вакцинации против Covid-19, который уже заметен в спаде числа летальных исходов.
Хотя Евросоюз работает над паспортом вакцинации, Швеция может все-таки остаться именно в период отпусков страной «высокого риска». Как один из факторов для этого - шведская программа вакцинации все еще не охватила людей среднего и младшего возраста.
И потому предполагаемой изоляции особенно опасаются приграничные регионы: Скания на южном полуострове, (именно там находится знаменитый мост над проливом Эресунн), и регион Вермланд, на рубеже с Норвегией. И, что вполне понятно, этого очень боятся шведские предприниматели из сферы туризма, по которой в течение года бил коронавирус.
Так что, как видно, «шведского чуда» не произошло. Идея главного эпидемиолога Швеции позволить населению массово переболеть коронавирусом, а кому-то умереть, была опровергнута суровой реальностью.