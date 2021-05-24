Отдел международной информации и политики 21:21

Почти год назад haqqin.az рассказал о так называемой шведской модели противостояния, а точнее, непротивления коронавирусу. Публикация собрала рекордное число просмотров. С того времени шведы осознали, что их позиция была, мягко говоря, опрометчивой. Швеция, в отличие от других стран, не закрывала границы, школы и вузы, правда, спустя какое-то время ввела некоторые ограничения. Сейчас эта страна Скандинавии лидирует по числу новых заболеваний в Европе в сравнении с количеством населения. И теперь ей грозит изоляция от остального мира.

«Мы не решились на такие жесткие ограничения, как другие страны», - с явным сожалением призналась в интервью изданию Dagens Nyheter бывший главный эпидемиолог Швеции Анника Линде. В Швеции все еще фиксируется 580 случаев заболевания на 100 тысяч населения в течение двух недель. Вслед за ней идет по этому, так называемому, кумулятивному показателю, Литва с 564 случаями на такое же количество жителей страны. В Латвии 441 заболевание на 100 тысяч, во Франции 334, в Эстонии — 313. Для сравнения — в Польше, что находится на противоположном от Швеции берегу Балтийского моря, всего лишь 129. Если в последние недели в большинстве стран Европы число новых инфицированных упало в несколько раз, в Швеции кривая заболеваний держится на высоком уровне — от 4,5 до 6 тысяч случаев в день! По прогнозам управления общественного здоровья, дававшимся ранее, ситуация должна была улучшиться еще в начале мая, но этого не случилось. Правительство дважды отодвигало сроки смягчения ограничений. Новый срок — это 1 июня, если эпидемиологическая ситуация позволит, оговариваются власти страны. Другие прогнозы гласят о том, что спад заболеваний должен был произойти в середине мая, (первые данные за последние дни, могут это подтвердить), или в середине июня. Правда, пессимистичные мнения предусматривают снятие ограничений и возвращение к нормальной жизни только в августе.