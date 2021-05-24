Леонид Швец, автор haqqin.az 21:46

До начала тридцать вторых летних Олимпийских игр в Токио остается два месяца: открытие запланировано на 23 июля. Но разговоры о том, что еще не поздно от их проведения отказаться, не смолкают. Пандемия уже превратила эту Олимпиаду в уникальную. Она должна была пройти в прошлом году, но из-за коронавируса ее перенесли на год, такое случилось впервые в истории. При этом она продолжает официально именоваться Олимпиадой 2020 года, хотя пройдет, опять же впервые для летних игр, в нечетный год. При этом никаких иностранных болельщиков на трибунах не будет, даже в ограниченном количестве. Страны-участницы будут представлены лишь спортсменами и техперсоналом, которых будут держать в жесткой изоляции и постоянно тестировать. Трудно подобное мероприятие назвать праздником спорта, как это было раньше.

Эти ограничительные меры опять-таки связаны с пандемией. Японцы резонно боятся, что наплыв народа на острова приведет к неизбежному скачку заболеваемости и стремятся его предотвратить. Но в любом случае ожидается рост случаев, а приезд людей во всего мира повышает вероятность, что будут занесены какие-то новые штаммы, против которых окажутся бессильны даже сделанные прививки. По этой причине и американские медицинские власти объявили о нежелательности для своих граждан посещения Японии во время Олимпийских игр. Тем более что сейчас в Японии наблюдается новый рост числа заболеваний, в ряде регионов объявлено чрезвычайное положение. Фиксируется до семи тысяч случаев в день и до двухсот смертей. Это относительно невысокие показатели по сравнению с другими странами, но для Японии весьма значительные. Что характерно, большинство самих японцев отнюдь не жаждут проведения в своей стране этих спортивных соревнований. По разным опросам, от 60% до 80% хотели бы отмены или нового переноса игр. Возникает законный вопрос: а кому вообще нужен такой праздник, который никого не радует? Специалисты исследовательского центра при инвестиционном банке «Номура секьюритиз», имеющего весьма авторитетную репутацию, подсчитали, что отказ от проведения Олимпийских игр обойдется Японии дешевле, чем затраты на погашение новой волны пандемии, которую эти игры поднимут в стране.