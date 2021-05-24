Блинкен: США и Израиль разделяют мнение о недопустимости получения Ираном ядерного оружия

США и Израиль сходятся во мнении о том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в ходе визита на Ближний Восток. Его выступление транслировал телеканал Al Jazeera.

"США и Израиль полностью едины во мнении о том, что нельзя позволить Ирану когда-либо получить ядерное оружие", - указал шеф американской дипломатии.

Блинкен подчеркнул, что американские и израильские власти "преследуют одну и ту же цель", хотя зачастую, по его словам, стороны расходятся в том, каким образом достичь ее.