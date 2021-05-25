И сын Октая Гюльалыева попал в ДТП. И у него черепно-мозговая травма

"Встречный автомобиль пересек ограничительную линию, и мы столкнулись", - сказал Гюльалыев агентству.

Сын правозащитника Октая Гюльалыева Тебриз Гюльалыев вечером 25 мая попал в дорожно-транспортное происшествие. Он находился за рулем автомобиля и столкнулся со встречным автомобилем, сообщает агентство Turan.

Согласно информации, у него черепно-мозговая травма и сломан нос. По словам врача, припухлость наблюдается с левой стороны головы. Повреждено колено. Его состояние оценивается, как средней тяжести.

Тебриз Гюльалыев был доставлен в Бакинский оздоровительный центр около 22.20.

Напомним, что 29 октября 2019 года на территории Насиминского района - на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина таксист Кянан Абдуллаев на автомобиле Hyundai Accent сбил переходившего дорогу пешехода, правозащитника Октая Гюльалыева.

В результате у правозащитника, получившего тяжелые повреждения, произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время его лечение продолжается.