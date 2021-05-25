Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, Джейхун Байрамов подчеркнул значимость, которую Азербайджан придает ОБСЕ, отметил важность уважения и строгого соблюдения принципов, закрепленных в основных документах ОБСЕ, начиная с Хельсинкского Заключительного акта.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Австрийскую Республику выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Он обратил внимание на военные преступления и преступления против человечности, совершенные Арменией против Азербайджана, включая агрессию в отношении Азербайджана, неконструктивный подход к разрешению конфликта за последние 28 лет, преступления, совершенные этой страной против азербайджанского гражданского населения во время 44-дневной войны.

Министр отметил контрнаступательную операцию, проведенную вооруженными силами Азербайджана 27 сентября прошлого года в ответ на военные провокации Армении, в результате которой Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.

Было отмечено значение выполнения трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года, а также 11 января 2021 года.

Было отмечено, что на нынешнем этапе с устранением фактора оккупации появилась возможность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, что возможно на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ обеих стран. В частности, была затронута возможность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В своем выступлении министр также подчеркнул важность процессов постконфликтного восстановления, реконструкции и реинтеграции. Было отмечено, что в этом направлении Азербайджан продолжит сотрудничество с исполнительными структурами ОБСЕ. Было подчеркнуто, что решение конфликта создает новые перспективы для мира, безопасности и сотрудничества в регионе, ОБСЕ также может внести свой вклад в эти процессы.