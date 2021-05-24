МИД: Призываем Армению не нагнетать ситуацию ложными заявлениями

Информация, распространяемая Арменией о якобы обстреле Вооруженными силами Азербайджана позиций на территории населенного пункта Верхняя Шорджа Гегаркуникского района Армении на армяно-азербайджанской государственной границе, не соответствует действительности. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Отмечается, что в заявлениях, сделанных по этому поводу Министерством обороны и Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики, было заявлено, что указанные обвинения носят ложный характер, подразделения Вооруженных сил Азербайджана не открывали огонь по территории Армении: «Очередная ложь, распространяемая Арменией, — это попытка целенаправленно использовать инцидент между Вооруженными силами противоположной стороны для обострения ситуации на пограничном пункте.

В целом, рост числа потерь, в том числе невоенных среди личного состава вооруженных сил Армении показывает необходимость проведения соответствующих следственных мер внутри вооруженных сил Армении».

Также подчеркнуто, что в настоящее время ситуация на азербайджано-армянской границе стабильна и находится под контролем: «Призываем армянскую сторону не обострять ситуацию ложными заявлениями, вести конструктивные переговоры по разрешению разногласий по этим и другим вопросам».