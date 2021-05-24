на сей раз Азербайджан ни при чем

Айдын Керимов, автор haqqin.az 00:39

Накануне Минобороны Армении выступило со странным заявлением о перестрелке на границе с освобожденным Кельбаджарским районом в Гегаркунинской области. Армянское военное ведомство сообщило об одном погибшем военнослужащем контрактной службы Хуршудяне Ю.В. Вслед за сообщением Минобороны Армении последовала серия политических заявлений в Ереване. От мала до велика вся армянская политическая рать стала рассуждать о намеренной со стороны Азербайджана инсинуации, нарушении режима прекращения огня, новой военной эскалации. Все опять пошло по давно проторенной колее, априори известному замкнутому кругу: консультации с послом Франции, звонки в Москву, обращения в ОДКБ. Словоблудие и пустое сотрясание воздуха. Что же произошло на самом деле?

Буквально спустя минуты после ультимативно-гневного заявления Еревана, последовало холодное и рассудительное объяснение Минобороны Азербайджана. Оказывается, 25 мая семь грузовиков с армянскими военнослужащими вплотную приблизились к азербайджанской границе. «В результате предпринятых азербайджанскими подразделениями мер передвижение противника было пресечено», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства. Какие же меры предприняли азербайджанские военнослужащие? Во всяком случае, азербайджанские солдаты не открывали прицельного огня. Но все же предупредительные меры с азербайджанской стороны возымели должный эффект – передвижение солдат в сторону азербайджанских постов было приостановлено. Произошел несчастный случай, досадный инцидент и, конечно же, не по вине азербайджанской стороны. А вследствие царящей в армянской армии разнузданной анархии, отсутствия единоначалия и неуставных отношений, вылившихся в открытый беспредел. Но к плачевной ситуации в армянской армии, точнее, отдельных подразделений – жалких остатков былого мифологизированного на десятилетия вперед воинства мы еще вернемся. Спрашивается, кто отдал приказ этим военнослужащим мчаться на всех парах к азербайджанской границе? И без того накалены страсти и взвинчены нервы у прошедших сквозь адский огонь войны военнослужащих на фоне военного обострения и политического усугубления ситуации в Зангезуре. Однако, азербайджанские солдаты действовали в соответствии с приказами своего командования. И не произвели прицельного огня. Минобороны Азербайджана к тому же официально объявило, что находится в постоянном контакте с российской стороной по этому вопросу. Обратите внимание, официальный Баку при возникновение эксцессов на границе с Арменией общается не с Ереваном, а с Москвой. Что подчеркивается при каждом удобном случае. Посудите сами, какой смысл азербайджанским властям общаться и консультироваться с коллегами из армянского правительства, если границы Армении вдоль всей протяженности охраняются погранвойсками ФСБ России? В Москве заявили, что внимательно изучают обстановку.

А в 14:40 из Москвы все же позвонили в Баку. И передали обеспокоенность армянской стороны, что в результате какого-то выстрела один армянский военнослужащий получил ранение в ногу. У армян нет претензий к Азербайджану в связи с этим инцидентом. А вот другой армянский военнослужащий получил ранение в брюшную полость, от чего и скончался. Правда, затем армянской стороне пришлось чуть подкорректировать судебно-медицинскую экспертизу и заявить о ранении в область головы. Однако представитель Госпогранслужбы Азербайджана после звонка из Москвы решительным образом опроверг информацию армянских властей. Со стороны Азербайджана не производились выстрелы. Главной проблемой региона остается не политическое многоголосие и противоречивость информаций противоборствующих сторон, а бедствующее положение разрозненных войсковых частей, по недоразумению все еще называемых армянской армией. Об этом накануне в беседе с журналистами открыто заговорил лидер армянской оппозиции, экс-президент Роберт Кочарян, отвечая на вопросы о реваншистских настроениях в армянском обществе и вероятности возобновлении войны. Кочарян фактически подтвердил довод азербайджанского президента Ильхама Алиева о полном разгроме армянской армии во время второй карабахской войны. И прошедший опыт первой карабахской войны политик недоуменно, но прямо вопросил – как же воевать с такой армией? Армянскую армию ежедневно сотрясают печальные инциденты, суициды, расправы… Минобороны Армении вчера, во вторник, 25 мая выступило со вторым заявлением. В одной из войсковых частей обнаружен тело солдата-срочника 20-летнего Мгера Ованнисяна с огнестрельным ранением в голову. Только на сей раз, обвинений в адрес Азербайджана не последовало. Ограничились молчанием. Днем ранее, 24 мая обнаружили тело еще одного армянского солдата, призванного в январе 2021 года. Минобороны не сообщило имени убитого военнослужащего.