Bloomberg: Вспышки на Солнце вызовут катастрофу на Земле уже в 2025 году

В прошлом году Солнце вступило в новый 11-летний цикл активности, который достигнет своего пика в 2025 году. По мнению специалистов, существует прямая угроза миру, ставшему гораздо более зависимым от технологий с момента сильной геомагнитной бури, которая произошла почти два десятилетия назад. Об этом говорится в новой статье Bloomberg.

Специальный помощник американского президента Джо Байдена и член Совета национальной безопасности Кейтлин Дуркович предупредила о надвигающейся катастрофе в ходе специальной конференции в прошлом месяце. По ее словам, космическая погода — не какая-то «голливудская фантастика».

В докладе говорится, что электроэнергетический сектор США планирует потратить около 27 миллиардов долларов для защиты уязвимой инфраструктуры. В частности, речь идет о более широком использовании немагнитной стали в трансформаторах и установке большего количества устройств защиты от перенапряжения в сети. Часть средств также направят на совершенствование процесса прогнозирования новых вспышек на солнце.

По оценкам специалистов, отключение электричества в результате шторма в магнитном поле Земли может затронуть 66% населения США, а экономические потери могут составить 41,5 миллиарда долларов в день. Критические сбои в работе спутников вызывают особую тревогу, поскольку от них зависят беспилотные автомобили и самолеты. Даже незначительные солнечные бури 2015-2017 года пагубным образом сказались на развитии катаракты у пилотов и уровне выкидышей у женской части экипажей.