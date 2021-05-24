Запад отказался считать выборы в Сирии свободными и справедливыми

США, Великобритания, Франция, Германия и Италия отказались считать выборы в Сирии свободными и справедливыми и призвали международное сообщество не признавать их. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД пяти стран, которое цитирует РИА Новости.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, хотим четко заявить, что президентские выборы в Сирии, которые пройдут 26 мая, не являются ни свободными, ни справедливыми», — подчеркнули министры иностранных дел.

В заявлении говорится, что США, Великобритания, Франция, Германия и Италия поддерживают сирийцев, организации гражданского общества и сирийскую оппозицию, которые также заявляют о незаконности выборов. Главы МИД также отметили, что необходимо сделать избирательный процесс «заслуживающим доверия», для этого следует допустить к участию в нем всех граждан страны, в том числе внутренне перемещенных лиц, беженцев и членов диаспоры, и создать для них безопасную обстановку.

Президентские выборы в Сирии состоятся 26 мая, с 7:00 до 19:00 в более чем 10 тысячах избирательных участках. На пост главы государства претендует действующий лидер Башар Асад, а также представитель внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мерии и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.