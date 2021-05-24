На прошлой неделе в аграрном секторе произошло серьезное новшество. Открытое акционерное общество «Агросервис» при Министерстве сельского хозяйства провело презентацию нового мобильного приложения, действующего на платформе Android. Из представленной информации становится ясно, что агроуслуги, предоставляемые сельскохозяйственной техникой в Азербайджане, вступают в цифровой этап. Фермерам уже не придется долго искать технику для посевных работ, они будут заказывать ее через мобильное приложение. Механизаторам не будет необходимости просить кого-то о трудоустройстве. Зарегистрировавшись в мобильном приложении, они получат возможность свободно получать большое количество заказов без посредников.

Это интересная идея, и к тому же первая на постсоветском пространстве. До сих пор ни в одной из стран СНГ не реализовывался механизм заказа аграрных услуг посредством мобильного приложения. В этом смысле Азербайджан совершил прорыв.

К примеру, вы – фермер, и вам нужен трактор для вспашки? Или сеяльщик? А может, опрыскиватель лекарства? Уже есть оперативная платформа для заказа необходимого вам оборудования. Надо зарегистрироваться в AgroUber, выполнить поиск по своему району и сразу же найти нужного механизатора. Вы можете делать выбор среди десятков механизаторов. Это хороший механизм, потому что выбор остается за фермером. Он сам решит, какой тип оборудования необходим, дешево это или дорого. Механизатор, получивший заказ, либо примет его, либо отклонит. Так как право выбора остается также и за механизатором, он волен принимать решение в соответствии со своим рабочим графиком. В этом состоит суть – дать фермеру и механизатору право контактировать напрямую, без посредников.

Ожидается, что AgroUber создаст серьезную конкуренцию на рынке агроуслуг, сделает их более доступными, улучшит качество предстоящей работы. Фермер имеет возможность выбирать среди десятков, а иногда и сотен механизаторов, делать выбор по качеству и цене. Механизатор также знает, что конкуренцию можно выиграть, только повысив качество обслуживания и предложив разумную цену. Потому что это простейший закон маркетинга. Мы видели это на примере служб такси. Электронизация заказов такси привела к передаче права выбора как клиенту, так и водителю, а также к повышению уровня обслуживания и снижению цен. Аналогичная ситуация ожидается на рынке услуг, предоставляемых с сельскохозяйственной техникой.

AgroUber имеет еще одно преимущество. Фермеру, проживающему в Баку, но имеющему земельный участок в каком-либо регионе, уже не придется ехать в район и искать технику для вспашки, посева, культивации и другой работы. Посредством мобильного приложения фермер находит необходимого механизатора и заказывает соответствующую агроуслугу. Для этого не нужно ехать в регион и тратить время на поиски механизатора.

Еще один интересный момент, привлекающий наше внимание. Хотя инновационное решение коммуникации между фермером и механизатором предлагает государственный орган – ОАО «Агросервис», это новшество наибольшую прибыль принесет частным механизаторам и компаниям, функционирующим в аграрном секторе. В настоящее время в базу данных AgroUber включена информация о механизаторах, работающих в районных отделах «Агросервиса». Однако любая частная аграрная компания или механизатор могут свободно зарегистрироваться в приложении и предлагать свои услуги. Естественно, что и механизаторы, не желая упускать возможность получать большее количество заказов, в кратчайшие сроки зарегистрируются в AgroUber. Этот фактор был учтен при разработке мобильного приложения. Согласно прогнозам, около 75 процентов механизаторов, которые будут предлагать свои услуги фермерам через AgroUber, будут свободно функционирующими механизаторами.

Министерство сельского хозяйства неоднократно заявляло, что его деятельность основана на трех принципах: близость к фермерам, прозрачное и гибкое управление, внедрение инноваций. В этом отношении AgroUber охватывает все три принципа, является инновационным решением, обеспечивающим коммуникацию между фермером и механизатором. Это решение делает агроуслуги более доступными для фермера (близость к фермерам). Заказы фермеров и реакция от механизаторов позволяют анализировать текущую ситуацию на рынке агроуслуг и принимать решения (прозрачное и гибкое управление), и все это проявляется в виде продукта современного подхода к проблемам (внедрение инноваций).