Эйнулла Фатуллаев 04:59

Покидая не только Баку, но и большую политику, ибо исход предстоящих президентских выборов в Иране предрешен, и почти со сто процентной уверенностью можно предсказать неминуемую победу партии консерваторов, один из идеологов иранских реформаторов, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым произнес сакраментальную фразу. Один из легендарных авторов «ядерной сделки с Западом» и эпохальной иранской оттепели неожиданно произнес: «Мы счастливы, что в период нашей администрации мы пережили лучший период в отношениях с Азербайджаном. Мы очень рады, что в то время, когда период нашего пребывания у власти подходит к концу, мы оставляем в наследство для очередной администрации, которая придет к власти в Иране, прекрасные отношения с братской страной – Азербайджаном».

Зариф произнес то, что не осмеливался сказать за всю историю нелегких и тернистых ирано-азербайджанских отношений ни один из иранских политиков. И дипломат, олицетворявший непоколебимое искусство тысячелетней искусной персидской дипломатии, прав, как никогда. В период правления администрации Роухани ирано-азербайджанские отношения достигли той кульминации развития, которую политики называют процветанием. Со времен строительства третьей Азербайджанской Республики, алиевская доктрина внешней политики основывалась на двух базовых принципах сосуществования как с соседними государствами, так и с ведущими участниками системы международных отношений. Первое, на чем изначально настаивал Азербайджан при выстраивании двухсторонних отношений – принцип невмешательства во внутренние дела. Второе – логическое продолжение исходного принципа: соотношение национальных и государственных интересов. При этом Баку неизменно исходил из прагматических соображений – real politic. Учитывал трансформацию и видоизменения новой геополитики. Руководствовался исключительно собственными интересами в системе современной геоэкономики, но допускал и считался с интересами партнеров, соседей, великих держав. При этом Баку ни в коей мере не допускал выстраивания отношений на основе идеологических платформ. Даже с братской Турцией. Ценностная парадигма в двухсторонних отношениях ограничивалась культурологическим слоем многогранных отношений. Доминировала не политика или культурология, а экономика. Которая и являлась отправной точкой для развития отношений.

У Баку могли возникнуть трения или непонимание с той геополитической силой, которая вмешивалась во внутренние дела и не учитывала интересов Азербайджана. Довольно простая, внятная и адаптированная к новому миропорядку доктрина внешней политики. В период правления администрации Роухани у Азербайджана возникло полное взаимопонимание с Ираном. Партия реформаторов не прибегала к оценочным суждениям относительно внутренней политики Азербайджана в свете перманентной борьбы с клерикалами, стала учитывать национальные интересы азербайджанского государства, сосредоточилась на реализации совместных крупных транспортно-логистических проектах, и наконец, открыто осудила армянский экспансионизм. Более того, в период второй карабахской войны, как верховный духовный лидер-правитель Ирана Хаменеи, так и сам президент Роухани выразили недвусмысленную, однозначную поддержку справедливой борьбе азербайджанцев за свои исконные, незаконно занятые земли. Мохаммад Зариф на встрече с Ильхамом Алиевым искренне поздравил и особо подчеркнул его историческую роль в освобождении Карабаха. И поддержал устремления азербайджанского президента в формировании новой ситуации в регионе. Таким образом, вопреки умозаключениям многих несогласных внутри страны, как и критиков азербайджанского правительства за пределами, Азербайджан сохраняет преемственность внешнеполитической концепции «баланса интересов», заложенной основателем Третьей Республики Гейдаром Алиевым.

И об этом свидетельствуют не только теплые письма лидеров трех держав – Путина, Байдена и товарища Си, накануне адресованных Ильхаму Алиеву. А концептуальное выступление самого азербайджанского президента перед довольно авторитетной интеллектуальной мировой элитой – экс-президентов и экс-премьеров стран мира, а также бывших руководителей международных правительственных организаций, объединившихся в одном клубе под эгидой великого азербайджанского поэта Низами, творившего на персидском языке. Ильхам Алиев затронул самую чувствительную тему распределения мирового влияния между отдельными геополитическими центрами силы – мировыми полюсами. Точнее сказать, места Азербайджана в новом мультиполярном мире, в орбите непростых отношений мировых держав – России и США. И.Алиев вновь обратил внимание на главное мировоззренческое понимание азербайджанской внешней политики: независимость и самодостаточность. Равноудаленность и неприсоединение, как основа политической философии азербайджанской политики. При этом, И.Алиев выражает понимание конфронтационного характера двух крупнейших геополитических сил. Однако, это понимание не препятствует формированию стратегических отношений с двумя сверхдержавами.