Благодаря предпринятым оперативным мерам пожар на территории рынка в селе Гюльоглулар Бардинского района полностью потушен, предотвращено распространение пожара на более широкую территорию. Об этом сообщает сайт МЧС.

В сообщении отмечается, что, учитывая сложность пожара, для борьбы с ним наряду с Бардинской районной противопожарной частью были привлечены соответствующие силы подразделений пожарной охраны Евлахского, Агдамского, Тертерского и Агджабединского районов.