Пожар на рынке в Барде потушили обновлено 09:50; видео
Благодаря предпринятым оперативным мерам пожар на территории рынка в селе Гюльоглулар Бардинского района полностью потушен, предотвращено распространение пожара на более широкую территорию. Об этом сообщает сайт МЧС.
В сообщении отмечается, что, учитывая сложность пожара, для борьбы с ним наряду с Бардинской районной противопожарной частью были привлечены соответствующие силы подразделений пожарной охраны Евлахского, Агдамского, Тертерского и Агджабединского районов.
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На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в магазине на территории рынка в селе Гюльоглулар Бардинского района.
Как сообщает сайт МЧС, к месту возгорания привлечены пожарные силы Государственной противопожарной службы министерства.
Проводятся противопожарные и другие неотложные мероприятия. Позже будет предоставлена дополнительная информация, отмечается в сообщении.