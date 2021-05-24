В водах Японии столкнулись японское и российское судна: есть погибшие

В территориальных водах Японии столкнулись рыболовецкие суда России и Японии, в результате погибли три члена экипажа японского судна. Интерфакс пишет, что об этом сообщило в фейсбуке посольство РФ в Токио со ссылкой на данные Управления рыболовства Японии.

"Японская сторона утверждает, что инцидент имел место в территориальном море Японии", - говорится в сообщении.

Посольство РФ подтверждает гибель трех японских рыбаков и выражает сожаление по поводу происшествия.

Утром в среду в Охотском море примерно в 23 километрах к северо-востоку от японского порта Монбецу столкнулись российское и японское рыболовецкие судна. В результате члены экипажа японского судна оказались в воде, их всех подняли на борт российского судна "Амур": трех живыми, трех - погибшими. Россияне не пострадали. В морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" сообщили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости.