С побережья Индии эвакуировали около 3,5 миллиона человек

Порядка 3,5 миллиона человек эвакуированы с прибрежных территорий восточных штатов Одиша и Западная Бенгалия, на которые надвигается циклон «Яас». Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей местных властей.

По его информации, почти 3 млн человек уже покинули свои дома в Одише, около полумиллиона - в Западной Бенгалии. Жители продолжают уезжать из регионов, на которые идет этот мощный тропический шторм.

Согласно прогнозам национальной метеорологической службы, «Яас», получивший классификацию «очень жестокого циклонного шторма», в ближайшие часы нанесет удар по побережью между городом Парадип и островом Сагар. Он движется со стороны Бенгальского залива, неся с собой сильные ливни и ветер скоростью до 51,3 м/с.